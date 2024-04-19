Допомога для України. Блінкен закликав Конгрес США поквапитися: Може бути пізно
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес схвалити пакет допомоги Україні, оскільки "може бути занадто пізно". Таку заяву він зробив на брифінгу в Італії, про це повідомило видання The Guardian.
Відповідаючи на запитання про допомогу США Україні, Блінкен заявив, що "найголовніше – це проголосувати за цю допомогу й рухатися вперед".
"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так, буде запізно", – сказав він.
Водночас держсекретар заявив, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.
Читайте також: Трамп несподівано виступив за необхідність посилити підтримку України й дорікнув Європі
- 15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.
- 17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.
- Того ж дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.
Читайте також: З чого складаються $60 млрд допомоги США для України: інфографіка LIGA.net