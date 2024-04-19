Допомога для України. Блінкен закликав Конгрес США поквапитися: Може бути пізно

17 квітня спікер Палати представників Конгресу США повідомив, що Палата голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес схвалити пакет допомоги Україні, оскільки "може бути занадто пізно". Таку заяву він зробив на брифінгу в Італії, про це повідомило видання The Guardian.

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Відповідаючи на запитання про допомогу США Україні, Блінкен заявив, що "найголовніше – це проголосувати за цю допомогу й рухатися вперед".

"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так, буде запізно", – сказав він.

Водночас держсекретар заявив, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.

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15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Того ж дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.

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