Трамп несподівано виступив за необхідність посилити підтримку України і дорікнув Європі

Кандидат у президенти США заявив, що Європа має допомагати Україні у виживанні більше, ніж Америка

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

45-й президент США Дональд Трамп, який раніше не відрізнявся закликами до військової підтримки України і робив чимало неоднозначних заяв про російсько-українську війну, тепер назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву. Про це він написав 17 квітня у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє британське агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У своєму дописі Трамп стверджує, що європейські союзники нібито витрачають недостатньо коштів на підтримку України.

"Чому Європа не може зрівнятися або відповідати грошам, вкладеним Сполученими Штатами, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги?" – зазначив політик.

Він заявив, що для США "важливе виживання України", і дорікнув партнерам – мовляв, Європа має бути більш зацікавленою у цьому.

"Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайтеся, Європо!" – йдеться в його повідомленні.

Напередодні, 17 квітня, Трамп зустрівся в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою, де обидві сторони обговорили пропозицію польського глави про те, щоб члени НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО, припустивши, що Путін переможе у війні.

У жовтні він сказав, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".

11 березня стало відомо, що після зустрічі з угорським прем'єром Орбаном Трамп заявив, що у разі перемоги "не дасть ані копійки" на захист України від російського вторгнення, й "тоді війна закінчиться".

Читайте також: Трамп про допомогу Україні: Думаємо над позикою, але Європа має активізуватися