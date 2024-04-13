Трамп про допомогу Україні: Думаємо над позикою, але Європа має активізуватися

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США та потенційний кандидат на виборах Дональд Трамп заявив про свою відкритість стосовно схвалення республіканцями пакета допомоги Україні, якщо вона буде передана у формі позики. Також він зазначив, що Європа має активізуватися з допомогою, передає слова політика американське видання The Hill.

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"Ми розглядаємо це прямо зараз, [...] і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", — сказав Трамп під час виступу разом зі спікером Майком Джонсоном у своєму маєтку.

Стосовно допомоги Трамп стверджує, що США продовжують "роздавати подарунки на мільярди й мільярди доларів".

Політик акцентував, що набагато важливішим для нього є те, аби Європа активізувалася та надала кошти.

"Вони мають зрівнятися (У допомозі зі США. – Ред.). Якщо вони не зрівняються, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", – пояснив Трамп.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, аби не виносити на голосування законопроєкт з допомогою Україні.

7 квітня президент Зеленський заявив, що Україна готова погодитися на допомогу від США у вигляді позик.

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