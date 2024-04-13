Трамп о помощи Украине: Думаем над ссудой, но Европа должна активизироваться

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США и потенциальный кандидат на выборах Дональд Трамп заявил о своей открытости по поводу одобрения республиканцами пакета помощи Украине, если она будет передана в форме займа. Также он отметил, что Европа должна активизироваться с помощью, передает слова политика американское издание The Hill.

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"Мы рассматриваем это прямо сейчас, [...] и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме ссуды, а не просто подарка", — сказал Трамп во время выступления вместе со спикером Майком Джонсоном в своем имении.

Относительно помощи Трамп утверждает, что США продолжают "раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов".

Политик акцентировал, что гораздо важнее для него то, чтобы Европа активизировалась и предоставила средства.

"Они должны сравняться (В помощи со США. – Ред.). Если они не сравняются, я очень расстроюсь, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", – объяснил Трамп.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта спикер Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украине.

7 апреля президент Зеленский заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде ссуд.

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