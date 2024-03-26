Білий дім: Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні

Карін Жан-П'єр вважає, що якби спікер Палати зараз виніс на голосування цей законопроєкт, за нього б всі проголосували

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА/Ting Shen)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт з допомогою Україні.

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У неї запитали, чи підтримує Білий дім можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв Джонсон.

Речниця у відповідь нагадала, що пріоритетом адміністрації Байдена залишається версія законопроєкту, що вже пройшла голосування у Сенаті, отримавши більшість голосів від обох партій.

Намагання розділити цей законопроєкт Жан-П'єр назвала "спробами знайти виправдання" з боку спікера Палати.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, це намагання спікера знайти виправдання, яке не є обґрунтованим або потрібним. Бо ми чудово знаємо, якщо він винесе цей пакет на голосування, то він пройде", – висловилася речниця.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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