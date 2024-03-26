Білий дім: Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт з допомогою Україні.
У неї запитали, чи підтримує Білий дім можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв Джонсон.
Речниця у відповідь нагадала, що пріоритетом адміністрації Байдена залишається версія законопроєкту, що вже пройшла голосування у Сенаті, отримавши більшість голосів від обох партій.
Намагання розділити цей законопроєкт Жан-П'єр назвала "спробами знайти виправдання" з боку спікера Палати.
"Те, що ми зараз спостерігаємо, це намагання спікера знайти виправдання, яке не є обґрунтованим або потрібним. Бо ми чудово знаємо, якщо він винесе цей пакет на голосування, то він пройде", – висловилася речниця.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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