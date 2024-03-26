Белый дом: Джонсон ищет повод не ставить на голосование проект с помощью Украине

Карин Жан-Пьер считает, что если бы спикер Палаты сейчас вынес на голосование этот законопроект, за него бы все проголосовали

Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА/Ting Shen)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украине.

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У нее спросили, поддерживает ли Белый дом возможность вынести проект только с военной помощью для Украины без гуманитарного компонента, о чем ранее заявлял Джонсон.

Представитель секретаря напомнила, что приоритетом администрации Байдена остается версия законопроекта, уже прошедшая голосование в Сенате, получив большинство голосов от обеих партий.

Попытка разделить этот законопроект Жан-Пьер назвала "попытками найти оправдание" со стороны спикера Палаты.

"То, что мы сейчас наблюдаем, это попытка спикера найти оправдание, которое не является обоснованным или нужным. Потому что мы прекрасно знаем, если он вынесет этот пакет на голосование, то он пройдет", – высказалась Жан-Пьер.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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