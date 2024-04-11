Барбара Стрейзанд, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер закликають Конгрес надати Україні допомогу

Автори звернення наголосили, що більшість американців і обраних представників у Конгресі хочуть допомогти Україні

Конгрес США (Фото: Pixabay.com)

36 активістів і лідерів думок, серед яких, зокрема, Барбара Стрейзанд, Шон Пенн, гурт Imagine Dragons, Тімоті Снайдер та інші, звернулися до Конгресу США із закликом схвалити надання Україні фінансової допомоги. LIGA.net отримала від Офісу президента текст звернення українською мовою.

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У своєму зверненні лідери думок зазначили, що українці борються, зокрема, за їхню безпеку та свободу.

Захищаючи свої кордони, українці захищають міжнародний порядок і стримують хаос, адже воюючи з Росією наодинці, вони захищають Європу та роблять війну Китаю в Тихому океані менш імовірною, йдеться у зверненні.

Підписанти зауважили, що ведучи звичайну війну проти ядерної держави, українці роблять розповсюдження ядерної зброї та ядерну війну менш імовірними.

Вони також наголосили, що ЗСУ захищають "базові американські інтереси", адже українські військові роблять те, що американські не можуть зробити для себе самі.

"Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників теж", – зазначили лідери думок.

Автори звернення зауважили, що минуло 474 дні відтоді, як Конгрес прийняв закон на підтримку України, і за час бездіяльності США Росія відновила свою армію, і вона готує новий наступ, щоб вибити українських солдатів з окопів.

"І тоді буде занадто пізно зробити те, що зараз здається простим: допомогти союзнику, який веде боротьбу за своє життя, прийнявши закон у Конгресі. Витратити п'ять центів з долара оборонного відомства, копійку із загального бюджетного долара, більша частина якого, так чи інакше, залишається в Сполучених Штатах", – зазначили підписанти.

Вони наголосили, що Україна бореться сама, а не просить американські війська, тому те, що США мають зробити для підтримки України, є мінімальним.

"Україна може захистити себе і принести стабільність у всьому світі. Якщо ж ми дозволимо Україні програти, ми накличемо катастрофу для них і катастрофу для себе", – йдеться у зверненні.

Підписанти повідомили, що Конгрес повертається до сесії у вівторок, і закликали орган зробити правильний вибір, підтримавши Україну.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт з допомогою Україні.

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