Барбара Стрейзанд, Imagine Dragons, Тимоти Снайдер призывают Конгресс дать Украине помощь

Авторы обращения подчеркнули, что большинство американцев и избранных представителей в Конгрессе хотят помочь Украине

Конгресс США (Фото: Pixabay.com)

36 активистов и лидеров мнений, среди которых, в частности, Барбара Стрейзанд, Шон Пенн, группа Imagine Dragons, Тимоти Снайдер и другие, обратились к Конгрессу США с призывом одобрить предоставление Украине финансовой помощи. LIGA.net получила от Офиса президента текст обращения на украинском языке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В своем обращении лидеры мнений отметили, что украинцы борются, в том числе, за их безопасность и свободу.

Защищая свои границы, украинцы защищают международный порядок и сдерживают хаос, ведь воюя с Россией наедине, они защищают Европу и делают войну Китая в Тихом океане менее вероятной, говорится в обращении.

Подписанты отметили, что, ведя обычную войну против ядерного государства, украинцы делают распространение ядерного оружия и ядерную войну менее вероятными.

Они также подчеркнули, что ВСУ защищают "базовые американские интересы", так как украинские военные делают то, что американские не могут сделать для себя сами.

"Большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. И большинство избранных представителей тоже", – отметили лидеры мнений.

Авторы обращения отметили, что прошло 474 дня с тех пор, как Конгресс принял закон в поддержку Украины, и за время бездействия США Россия восстановила свою армию и готовит новое наступление, чтобы выбить украинских солдат из окопов.

"И тогда будет слишком поздно сделать то, что сейчас кажется простым: помочь союзнику, ведущему борьбу за свою жизнь, приняв закон в Конгрессе. Потратить пять центов с доллара оборонного ведомства, копейку из общего бюджетного доллара, большая часть которого, так или иначе, остается в Соединенных Штатах", – отметили подписанты.

Они подчеркнули, что Украина борется сама, а не просит американские войска, поэтому то, что США должны сделать для поддержки Украины, минимально.

"Украина может защитить себя и принести стабильность во всем мире. Если же мы позволим Украине проиграть, мы навлечем катастрофу на них и катастрофу на себя", – говорится в обращении.

Подписавшиеся сообщили, что Конгресс возвращается к сессии во вторник, и призвали орган сделать правильный выбор, поддержав Украину.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта спикер белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.

Читайте также: Сенатор о текущих проблемах в Конгрессе: Не все согласны с уровнем расходов на помощь Украине