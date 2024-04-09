Сенаторка про поточні проблеми в Конгресі: Не всі згодні з рівнем витрат на допомогу Україні

Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Законопроєкт з допомогою Україні має бути проголосований Конгресом США протягом кількох наступних тижнів; на Капітолійському пагорбі залишаються американські законодавці, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну. Про це в інтерв'ю Радіо Свободі розповіла сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст.

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За її словами, у Сенаті та Палаті представників більшість підтримує Україну та надання їй якнайшвидшої допомоги. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на Україну.

"Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", – сказала Ернст.

Наразі Палата представників розглядає законопроєкт, до якого має внести кілька правок, пояснила вона.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – сказала вона.

Крім того, розповіла сенаторка, більшість конгресменів розуміють, "як важко Україні сьогодні".

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненою у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже-дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", – зазначила Ернст.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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