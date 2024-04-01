Джонсон каже, що допомога Україні може мати деякі "нововведення". Наприклад, кредит
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення". Про це повідомляє The Hill.
"<...> Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт [законопроєкт з допомогою Україні], але я думаю, що він матиме деякі важливі нововведення", – сказав він.
Джонсон пояснив, що мав на увазі, наприклад, варіант надання Україні допомоги у кредит, про що йшлося і раніше.
Таким чином, вважає він, можна дещо заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять "занадто багато" для України.
Крім того, розглядається варіант надання Україні допомоги у вигляді доходів від заморожених російських активів.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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