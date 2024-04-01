Джонсон каже, що допомога Україні може мати деякі "нововведення". Наприклад, кредит

На думку спікера Палати представників, такий крок міг би заспокоїти деяких консерваторів, які вважають, що США роблять забагато для України

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення". Про це повідомляє The Hill.

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"<...> Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт [законопроєкт з допомогою Україні], але я думаю, що він матиме деякі важливі нововведення", – сказав він.

Джонсон пояснив, що мав на увазі, наприклад, варіант надання Україні допомоги у кредит, про що йшлося і раніше.

Таким чином, вважає він, можна дещо заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять "занадто багато" для України.

Крім того, розглядається варіант надання Україні допомоги у вигляді доходів від заморожених російських активів.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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