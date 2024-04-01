Джонсон говорит, что помощь Украине может иметь некоторые нововведения. Например, кредит

По мнению спикера Палаты представителей, такой шаг мог бы успокоить некоторых консерваторов, считающих, что США делают слишком много для Украины

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения". Об этом сообщает The Hill.

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"<...> Мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса. Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт [законопроект с помощью Украине], но я думаю, что у него будут некоторые важные нововведения", – сказал он.

Джонсон объяснил, что имел в виду, например, вариант предоставления Украине помощи в кредит, о чем шла речь и раньше.

Таким образом, считает он, можно успокоить консерваторов, которые считают, что США делают "слишком много" для Украины.

Кроме того, рассматривается вариант предоставления Украине помощи в виде доходов от замороженных российских активов.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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