Джонсон говорит, что помощь Украине может иметь некоторые нововведения. Например, кредит
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения". Об этом сообщает The Hill.
"<...> Мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса. Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт [законопроект с помощью Украине], но я думаю, что у него будут некоторые важные нововведения", – сказал он.
Джонсон объяснил, что имел в виду, например, вариант предоставления Украине помощи в кредит, о чем шла речь и раньше.
Таким образом, считает он, можно успокоить консерваторов, которые считают, что США делают "слишком много" для Украины.
Кроме того, рассматривается вариант предоставления Украине помощи в виде доходов от замороженных российских активов.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
- 21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.
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