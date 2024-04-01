Джонсон обіцяє голосування за допомогу Україні одразу після великодніх канікул

Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер сподівається, що проголосувати встигнуть до того, як Конгрес піде на нові канікули

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування законопроєкт з допомогою Україні після великодніх канікул, які мають закінчитися 9 квітня. Про це в коментарі ABC News сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер.

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"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", – сказав Тернер.

Він додав, що Джонсон дав зрозуміти, зокрема, президенту Володимиру Зеленському, що підтримує Україну.

Тернер висловив сподівання, що Конгрес встигне ухвалити фінансування для України до того, як знову піде на канікули 22 квітня.

"Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти", – заявив він.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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