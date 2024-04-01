Джонсон обещает голосование за помощь Украине сразу после пасхальных каникул

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер надеется, что проголосовать успеют до того, как Конгресс уйдет на новые каникулы

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал поставить на голосование законопроект с помощью Украины после пасхальных каникул, которые должны закончиться 9 апреля. Об этом в комментарии ABC News сказал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер.

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"Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", – сказал Тернер.

Он добавил, что Джонсон дал понять, в частности, президенту Владимиру Зеленскому, что он поддерживает Украину.

Тернер выразил надежду, что Конгресс успеет принять финансирование для Украины до того, как снова уйдет на каникулы 22 апреля.

"Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить", – заявил он.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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