Зеленський – США: Якщо не буде допомоги, ми відступатимемо крок за кроком

Президент заявив, що на день ЗСУ потрібно 8000 артснарядів, а у них є лише 2000

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україні "доведеться відступати крок за кроком", якщо США не розблокують військову допомогу. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post.

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"Якщо немає підтримки США — отже, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", – сказав він.

За його словами, для оборони лінії фронту українським військовим потрібно 8000 артилерійських снарядів на день.

Проте, зазначив глава держави, у ЗСУ є лише 2000 снарядів. Через це їм доведеться "повернутися назад, зробивши лінію фронту коротшою". В іншому випадку росіяни можуть прорватися у великі міста.

Зеленський зазначив, що Сили оборони "намагаються не відступати".

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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