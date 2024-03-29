Умєров обговорив з Остіном потреби Сил оборони та ситуацію з Конгресом

Йшлося про додаткову артилерію, протиповітряну оборону та іншу допомогу від США

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Радіо Свобода)

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії у зброї. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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Глави Міноборони обговорили потреби України щодо додаткової артилерії, протиповітряної оборони та інших можливостей, зазначили в оборонному відомстві.

Разом з тим Умєров та Остін наголосили на важливості скорішого ухвалення Конгресом США законопроєкту з допомогою Україні.

Це забезпечило б можливість продовження протистояння України російській агресії, додали у Пентагоні.

Раніше речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що відомство і далі докладає зусиль, щоб домогтися схвалення Конгресом законопроєкту, який містить допомогу Україні.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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