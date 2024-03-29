Умєров обговорив з Остіном потреби Сил оборони та ситуацію з Конгресом
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії у зброї. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Глави Міноборони обговорили потреби України щодо додаткової артилерії, протиповітряної оборони та інших можливостей, зазначили в оборонному відомстві.
Разом з тим Умєров та Остін наголосили на важливості скорішого ухвалення Конгресом США законопроєкту з допомогою Україні.
Це забезпечило б можливість продовження протистояння України російській агресії, додали у Пентагоні.
Раніше речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що відомство і далі докладає зусиль, щоб домогтися схвалення Конгресом законопроєкту, який містить допомогу Україні.
- 12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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