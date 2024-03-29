Допомога від США. У Пентагоні намагаються домогтися від Конгресу ухвалення

Патрік Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Пентагон і далі докладає зусиль у спробах домогтися схвалення Конгресом законопроєкту, який містить допомогу Україні. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

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За словами Райдера, "міністр і міністерство загалом продовжують активно взаємодіяти й працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням".

Він пояснив позицію Пентагону, яка полягає в тому, що ухвалення запиту на потреби національної безпеки є життєво важливим з багатьох причин.

"Не останньою з яких є продовження підтримки України в її боротьбі", — акцентував генерал.

Вчора президент Володимир Зеленський зателефонував спікеру Палати представників США Майку Джонсону: говорили про затягування Конгресом схвалення додаткової допомоги для України.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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