Допомога від США. У Пентагоні намагаються домогтися від Конгресу ухвалення
Пентагон і далі докладає зусиль у спробах домогтися схвалення Конгресом законопроєкту, який містить допомогу Україні. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
За словами Райдера, "міністр і міністерство загалом продовжують активно взаємодіяти й працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням".
Він пояснив позицію Пентагону, яка полягає в тому, що ухвалення запиту на потреби національної безпеки є життєво важливим з багатьох причин.
"Не останньою з яких є продовження підтримки України в її боротьбі", — акцентував генерал.
Вчора президент Володимир Зеленський зателефонував спікеру Палати представників США Майку Джонсону: говорили про затягування Конгресом схвалення додаткової допомоги для України.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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