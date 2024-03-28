Зеленський зателефонував спікеру Джонсону. Розповів про фронт та ракетні удари Росії

Президент розповів про ситуацію на полі боя та повітряні напади Росії за останній тиждень

Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Глава держави розповів йому про ситуації, в яких допомога від Сполучених Штатів необхідна Україні.

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Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та російський "повітряний терор". За словами українського лідера, "лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами".

Крім того, з ладу була виведена найбільша українська ГЕС.

"У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", – наголосив президент.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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