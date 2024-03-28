Зеленский позвонил спикеру Джонсону. Рассказал о фронте и ракетных ударах России

Президент рассказал о ситуации на поле боя и воздушных нападениях России за последнюю неделю

Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Глава государства рассказал ему о ситуациях, в которых помощь от Соединенных Штатов необходима Украине.

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В частности, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и российском "воздушном терроре". По словам украинского лидера, "лишь за прошедшую неделю украинские города и громады получили удары 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами".

Кроме того, из строя была выведена крупнейшая украинская ГЭС.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное – чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", – подчеркнул президент.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

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