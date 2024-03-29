Помощь от США. В Пентагоне пытаются добиться от Конгресса принятия

Патрик Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Пентагон продолжает прилагать усилия в попытках добиться одобрения Конгрессом законопроекта, содержащего помощь Украине. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

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По словам Райдера, "министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием".

Он объяснил позицию Пентагона, которая заключается в том, что принятие запроса на нужды национальной безопасности является жизненно важным по многим причинам.

"Не последняя из которых – продолжение поддержки Украины в ее борьбе", – акцентировал генерал.

Вчера президент Владимир Зеленский позвонил спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону: говорили о затягивании Конгрессом одобрения дополнительной помощи для Украины.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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