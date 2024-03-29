Глава МЗС Тайваню: Допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю

Глава тайванської дипломатії сказав, що безпека острова тісно пов’язана з Україною

Джозеф Ву (Фото: RITCHIE B.TONGO/EPA)

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що припинення постачання американської зброї в Україну "підбадьорить" Китай у його агресії проти Тайваню. Про це він розповів в інтерв'ю New York Times.

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За словами дипломата, якщо США перестануть надавати Україні військову допомогу – КНР "сприйме це як натяк", що американці та їхні союзники можуть так само відступити від Тайваню у разі тривалих дій у регіоні.

Перемога Росії в Україні сприятиме подібним агресивним діям Китаю проти Тайваню та підживить антиамериканську пропаганду про те, що Вашингтон – "ненадійний союзник", пояснив очільник МЗС.

Він вважає, що якщо буде окуповано більшу частину українських територій, росіяни подадуть це "своєю перемогою", яка розглядатиметься як тріумф авторитарних держав на кшталт Китаю, Північної Кореї та Ірану, аже наразі ці країни пов'язані між собою.

Дипломат запевнив, що безпека Тайваню тісно пов'язана з Україною: якщо у Китаї відчують слабкість з американського боку й українці зазнають поразки, то китайці матимуть більше шансів на успішне вторгнення на острів.