Китай знову погрожує Тайваню. Кажуть: Незалежність острова означатиме війну

Речник Управління уряду КНР у справах Тайваню заявив про готовність країни створити "широкий простір для возз'єднання через Тайванську протоку"

Прапор Тайваню (Фото: ЕРА)

Речник Управління уряду КНР у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив про готовність країни створити "широкий простір для мирного возз'єднання через Тайванську протоку", але не допустить спрямованої на незалежність острова "сепаратистської" діяльності й нагадав тайванцям про ризики війни у разі спроби "від’єднатися". Про це повідомляє державне телебачення КНР CGTN.

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Китайці пишуть, що він зробив цю заяву у відповідь на нещодавні коментарі політиків із Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чінте і Сяо Бі-Хіма щодо відносин через Тайванську протоку.

Згідно з даними ЗМІ, вони висловили думку, що на материковій стороні не існує жодних планів щодо силового нападу на тайванський регіон.

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Чень наголосив, що материк не буде терпіти або проявляти поблажливість до сил "незалежності Тайваню", якщо вони наважаться ризикувати та провокувати інциденти, що сприятимуть "незалежності Тайваню".

Також посилаючись на "Закон про боротьбу з відокремленням", він заявив, що держава повинна використовувати немирні засоби та інші необхідні заходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності Китаю.

"Я хочу підкреслити, що спроба проголосити "незалежність Тайваню" означає війну", – наголосив речник.

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Чень заявив, що Лай і Сяо, обидва прихильники "незалежності Тайваню", спотворювали факти та применшували шкідливість і небезпеку сепаратистської діяльності, щоб обдурити виборців на виборах керівництва Тайваню у 2024 році.

Він закликав жителів Тайванського регіону виступити проти "незалежності Тайваню" і сприяти поверненню відносин між двома протоками на шлях мирного розвитку, зазначили журналісти.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки й топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

Сі з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що "жодна сила" не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

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