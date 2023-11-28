Китай снова угрожает Тайваню. Говорят: Независимость острова будет означать войну

Спикер Управления правительства КНР заявил о готовности страны создать "широкое пространство для воссоединения через Тайваньский пролив"

Национальный флаг Тайваня (фото - EPA)

Представитель Управления правительства КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил о готовности страны создать "широкое пространство для мирного воссоединения через Тайваньский пролив", но не допустит направленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности и напомнил тайванцам о рисках войны в случае попытки "отсоединиться". Об этом сообщает государственное телевидение КНР CGTN.

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Китайцы пишут, что он сделал это заявление в ответ на недавние комментарии политиков из Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Чинте и Сяо Би-Хима относительно отношений через Тайваньский пролив.

Согласно данным СМИ, они выразили мнение, что на материковой стороне не существует никаких планов по силовому нападению на тайваньский регион.

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Чэнь подчеркнул, что материк не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, способствующие "независимости Тайваня".

Также ссылаясь на "Закон о борьбе с отделением", он заявил, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

"Я хочу подчеркнуть, что попытка провозгласить "независимость Тайваня" означает войну", – подчеркнул спикер.

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Чэнь заявил, что Лай и Сяо, оба сторонника "независимости Тайваня", искажали факты и преуменьшали вредность и опасность сепаратистской деятельности, чтобы обмануть избирателей на выборах руководства Тайваня в 2024 году.

Он призвал жителей Тайваньского региона выступить против "независимости Тайваня" и способствовать возвращению отношений между двумя проливами на путь мирного развития, отметили журналисты.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

Си по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что "ни одна сила" не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

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