Питання Тайваню. Байден підтвердив — США визнають Пекін як єдиний законний уряд Китаю

Американський президент Джо Байден підтвердив прихильність США до політики одного Китаю після вчорашніх переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі у Сан-Франциско.

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Коли Байдену поставили питання про тайванську проблематику, його відповідь була такою: "Послухайте, я повторюю те, що говорив із того часу, як став президентом, і те, що говорив кожен попередній президент [США]".

"Ми підтримуємо угоду, що існує політика одного Китаю", – заявив американський лідер.

ДОВІДКА. Політика одного Китаю – принцип зовнішньої політики держав, в основі якого лежить визнання існування на мапі світу лише однієї китайської держави, хоча де-факто є дві держави, які претендують на назву "Китай": Китайська Народна Республіка (материкова частина Китаю) та Китайська Республіка (острів Тайвань). Держави, які поділяють такий принцип, офіційно визнають КНР і не визнають Китайську Республіку, або навпаки.

Водночас він заявив, що у розмові із Сі підкреслював "важливість миру та стабільності" у Тайванській протоці. Глава КНР запевнив Байдена, що не атакує Тайвань "найближчими роками".

Також на зустрічі Байден назвав Сі "комуністичним диктатором", але заявив про продуктивний діалог. Після цього МЗС КНР розкритикувало Байдена.

Україна визнає офіційний Пекін та не визнає офіційний Тайбей. США визнають КНР, але неофіційно потужно підтримують Тайвань.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки і топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

Сі з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що "жодна сила" не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

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