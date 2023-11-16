Вопрос Тайваня. Байден подтвердил — США признают Пекин как законное правительство Китая
Американский президент Джо Байден подтвердил приверженность США политике одного Китая после вчерашних переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в Сан-Франциско.
Когда Байдену задали вопрос о тайваньской проблематике, его ответ был следующим: "Послушайте, я повторяю то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорил каждый предыдущий президент [США]".
"Мы поддерживаем соглашение, что существует политика одного Китая", — заявил американский лидер.
При этом он заявил, что в разговоре с Си подчеркивал "важность мира и стабильности" в Тайваньском проливе. Глава КНР заверил Байдена, что не атакует Тайвань "в ближайшие годы".
Также на встрече Байден назвал Си "коммунистическим диктатором", но заявил о продуктивном диалоге. После этого МИД КНР раскритиковал Байдена.
Украина признает официальный Пекин и не признает официальный Тайбей. США признают КНР, но неофициально мощно поддерживают Тайвань.
- 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
- 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
- Си по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что "никакая сила" не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.
Читайте также: Тайвань хочет "мирного сосуществования" с КНР, но останется свободным – президент острова
Комментарии