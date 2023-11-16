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Вопрос Тайваня. Байден подтвердил — США признают Пекин как законное правительство Китая

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:50
Вопрос Тайваня. Байден подтвердил — США признают Пекин как законное правительство Китая - Фото
Джо Байден и Си Цзиньпин (фото — EPA, XINHUA, Li Xueren)

Американский президент Джо Байден подтвердил приверженность США политике одного Китая после вчерашних переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в Сан-Франциско.

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Когда Байдену задали вопрос о тайваньской проблематике, его ответ был следующим: "Послушайте, я повторяю то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорил каждый предыдущий президент [США]".

"Мы поддерживаем соглашение, что существует политика одного Китая", — заявил американский лидер.

СПРАВКА. Политика одного Китая – принцип внешней политики государств, в основе которого лежит признание существования на карте мира только одного китайского государства, хотя де-факто есть два государства, претендующие на название "Китай": Китайская Народная Республика (материковая часть Китая) и Китайская Республика (остров Тайвань). Государства, разделяющие такой принцип, официально признают КНР и не признают Китайскую Республику, или наоборот. 

При этом он заявил, что в разговоре с Си подчеркивал "важность мира и стабильности" в Тайваньском проливе. Глава КНР заверил Байдена, что не атакует Тайвань "в ближайшие годы".

Также на встрече Байден назвал Си "коммунистическим диктатором", но заявил о продуктивном диалоге. После этого МИД КНР раскритиковал Байдена.

Украина признает официальный Пекин и не признает официальный Тайбей. США признают КНР, но неофициально мощно поддерживают Тайвань.

  • 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
  • 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
  • Си по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что "никакая сила" не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

Читайте также: Тайвань хочет "мирного сосуществования" с КНР, но останется свободным – президент острова

Євген Пилипенко
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Китайгеополитикаси цзиньпинтайваньджо байден
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