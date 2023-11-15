RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрілися вперше за рік – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 22:15
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного як лідери без помилкових уявлень чи недомовок", – заявив Байден на початку саміту, передає CNN.

Він заявив, що конкуренція між США та Китаєм "не може схилитися до конфлікту", і додав, що його попередні зустрічі з очільником КНР були "відвертими, прямими та корисними".

"Як завжди, ніщо не замінить обговорення обличчям до обличчя. Я завжди вважав наші обговорення прямими та відвертими", — сказав Байден.

Президент США заявив, що лідери несуть відповідальність перед своїм населенням за спільну роботу, зокрема, щодо питань зміни клімату, боротьби з торгівлею наркотиками та підходу до штучного інтелекту.

Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Вранці з'явилось відео з прибуттям китайського лідера, це його перший візит до Сполучених Штатів за останні шість років. Востаннє лідери бачились на саміті G20 у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії.

Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден та Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.

Читайте також: Байден переконуватиме Сі вплинути на Іран — Reuters

  • 23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".
  • З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також із радником із національної безпеки Джейком Салліваном. 
  • 27 жовтня речник Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

Читайте також: Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості відносини – Єрмак

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденкитайсшасамітСі Цзіньпін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 