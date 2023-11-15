Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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"Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного як лідери без помилкових уявлень чи недомовок", – заявив Байден на початку саміту, передає CNN.

Він заявив, що конкуренція між США та Китаєм "не може схилитися до конфлікту", і додав, що його попередні зустрічі з очільником КНР були "відвертими, прямими та корисними".

"Як завжди, ніщо не замінить обговорення обличчям до обличчя. Я завжди вважав наші обговорення прямими та відвертими", — сказав Байден.

Президент США заявив, що лідери несуть відповідальність перед своїм населенням за спільну роботу, зокрема, щодо питань зміни клімату, боротьби з торгівлею наркотиками та підходу до штучного інтелекту.

Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Вранці з'явилось відео з прибуттям китайського лідера, це його перший візит до Сполучених Штатів за останні шість років. Востаннє лідери бачились на саміті G20 у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії.

Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден та Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.

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23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також із радником із національної безпеки Джейком Салліваном.

27 жовтня речник Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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