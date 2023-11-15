Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
"Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного як лідери без помилкових уявлень чи недомовок", – заявив Байден на початку саміту, передає CNN.
Він заявив, що конкуренція між США та Китаєм "не може схилитися до конфлікту", і додав, що його попередні зустрічі з очільником КНР були "відвертими, прямими та корисними".
"Як завжди, ніщо не замінить обговорення обличчям до обличчя. Я завжди вважав наші обговорення прямими та відвертими", — сказав Байден.
Президент США заявив, що лідери несуть відповідальність перед своїм населенням за спільну роботу, зокрема, щодо питань зміни клімату, боротьби з торгівлею наркотиками та підходу до штучного інтелекту.
Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
Вранці з'явилось відео з прибуттям китайського лідера, це його перший візит до Сполучених Штатів за останні шість років. Востаннє лідери бачились на саміті G20 у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії.
Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден та Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.
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