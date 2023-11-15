Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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"Я считаю, что очень важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга как лидеры без ложных представлений или недомолвок", – заявил Байден в начале саммита, передает CNN.

Он заявил, что конкуренция между США и Китаем "не может склониться к конфликту", и добавил, что его предыдущие встречи с главой КНР были "откровенными, прямыми и полезными".

"Как всегда, ничто не заменит обсуждение лицом к лицу. Я всегда считал наши обсуждения прямыми и откровенными", – сказал Байден.

Президент США заявил, что лидеры несут ответственность перед своим населением за совместную работу, в частности, по вопросам изменения климата, борьбы с торговлей наркотиками и подхода к искусственному интеллекту.

Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

Утром появилось видео с прибытием китайского лидера, это его первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии.

Представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины.

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23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван И посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

27 октября представитель Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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