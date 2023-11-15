RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден перед зустріччю із Сі Цзіньпіном: У Китаю проблеми, США відновлюють лідерство

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 11:43
Байден перед зустріччю із Сі Цзіньпіном: У Китаю проблеми, США відновлюють лідерство - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден перед зустріччю з главою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай має "реальні проблеми". Про це він повідомив напередодні переговорів у Сан-Франциско, цитує його AFP.

За його словами, Сі – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

"У них реальні проблеми", — заявив Байден на заході зі збору коштів за день до переговорів із китайським лідером.

15 листопада 2023 року глава КНР прибув до США для переговорів з американським президентом. Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що лідери обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах.

На переговорах у Сан-Франциско Байден, як очікується, закликає Сі використати свій вплив, щоб переконати Іран не нарощувати ескалацію у війні ХАМАС з Ізраїлем, вважають оглядачі агентства Reuters.

  • 23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".
  • З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван I відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Блінкеном, а також з радником із нацбезпеки Салліваном. 
  • 27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

Читайте також: Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості відносини – Єрмак

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденпереговорикитайСі Цзіньпін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 