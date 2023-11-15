Байден перед зустріччю із Сі Цзіньпіном: У Китаю проблеми, США відновлюють лідерство

Президент США Джо Байден перед зустріччю з главою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай має "реальні проблеми". Про це він повідомив напередодні переговорів у Сан-Франциско, цитує його AFP.

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За його словами, Сі – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

"У них реальні проблеми", — заявив Байден на заході зі збору коштів за день до переговорів із китайським лідером.

15 листопада 2023 року глава КНР прибув до США для переговорів з американським президентом. Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що лідери обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах.

На переговорах у Сан-Франциско Байден, як очікується, закликає Сі використати свій вплив, щоб переконати Іран не нарощувати ескалацію у війні ХАМАС з Ізраїлем, вважають оглядачі агентства Reuters.

23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван I відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Блінкеном, а також з радником із нацбезпеки Салліваном.

27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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