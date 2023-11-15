UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден перед встречей с Си Цзиньпином: У Китая проблемы, США восстанавливают лидерство

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 11:43
Байден перед встречей с Си Цзиньпином: У Китая проблемы, США восстанавливают лидерство - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть "реальные проблемы". Об этом он сообщил накануне переговоров в Сан-Франциско, цитирует его AFP.

По его словам, Си — это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

"У них реальные проблемы", — заявил Байден на мероприятии по сбору средств за день до переговоров с китайским лидером.

15 ноября 2023 года глава КНР прибыл в США для переговоров с американским президентом. Это первый визит правителя Китая в США за последние шесть лет.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что лидеры будут обсуждать войну России против Украины на переговорах.

На переговорах в Сан-Франциско Байден, как ожидается, призовет Си использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не наращивать эскалацию в войне ХАМАС с Израилем, считают обозреватели агентства Reuters.

  • 23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".
  • С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван I посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Блинкеном, а также с советником по нацбезопасности Салливаном. 
  • 27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

Читайте также: Украина работает над встречей Зеленского и Си Цзиньпина, с Китаем непростые отношения – Ермак

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайпереговорыджо байденси цзиньпин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 