Байден перед встречей с Си Цзиньпином: У Китая проблемы, США восстанавливают лидерство

Президент США Джо Байден перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть "реальные проблемы". Об этом он сообщил накануне переговоров в Сан-Франциско, цитирует его AFP.

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По его словам, Си — это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

"У них реальные проблемы", — заявил Байден на мероприятии по сбору средств за день до переговоров с китайским лидером.

15 ноября 2023 года глава КНР прибыл в США для переговоров с американским президентом. Это первый визит правителя Китая в США за последние шесть лет.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что лидеры будут обсуждать войну России против Украины на переговорах.

На переговорах в Сан-Франциско Байден, как ожидается, призовет Си использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не наращивать эскалацию в войне ХАМАС с Израилем, считают обозреватели агентства Reuters.

23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван I посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Блинкеном, а также с советником по нацбезопасности Салливаном.

27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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