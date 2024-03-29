Глава МИД Тайваня: Помощь США Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что прекращение поставок американского оружия в Украину "подбодрит" Китай в его агрессии против Тайваня. Об этом он рассказал в интервью New York Times.
По словам дипломата, если США перестанут оказывать Украине военную помощь – КНР "примет это как намек", что американцы и их союзники могут так же отступить от Тайваня в случае длительных действий в регионе.
Победа России в Украине будет способствовать подобным агрессивным действиям Китая против Тайваня и подпитает антиамериканскую пропаганду о том, что Вашингтон является "ненадежным союзником", пояснил глава МИД.
Он считает, что если будет оккупирована большая часть украинских территорий, россияне подадут это как "свою победу", которая будет рассматриваться как триумф авторитарных государств вроде Китая, Северной Кореи и Ирана, а сейчас эти страны связаны между собой.
Дипломат заверил, что безопасность Тайваня тесно связана с Украиной: если в Китае почувствуют слабость с американской стороны и украинцы потерпят поражение, то у китайцев будет больше шансов на успешное вторжение на остров.
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