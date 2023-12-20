Си предупредил Байдена во время саммита, что "воссоединит" Тайвань с Китаем – NBC News
Президент КНР Си Цзиньпин заявил американскому президенту Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено". Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на слова трех действующих и бывших американских чиновников.
По данным собеседников издания, китайский лидер сказал Байдену, что КНР "предпочитает мирное, а не силовое присоединение Тайваня".
Также, по их словам, Си Цзиньпин сослался на публичные прогнозы американских военачальников, которые заявили, что китайский президент планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году, сказав Байдену, что они ошибаются, поскольку он якобы не установил временных рамок.
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Собеседники отметили, что китайские чиновники попросили Байдена сделать публичное заявление после встречи о том, что США поддерживают цель КНР по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. По их данным, Белый дом отклонил просьбу Китая.
Собеседники издания описали китайского лидера как прямого и откровенного, но не конфронтационного.
"Его речь ничем не отличалась от того, что он всегда говорил. Он всегда был жестким в отношении Тайваня. Он всегда занимал жесткую позицию", – сказал американский чиновник.
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"Бряцание саблями" Си Цзиньпина в отношении Тайваня является главным предметом беспокойства для чиновников администрации Байдена, которые упорно пытаются избежать военного конфликта с Китаем, добавило издание.
- 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван I на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
- 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
- 29 сентября лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.
- В ходе встречи в Сан-Франциско Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
- Также на этой встрече Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань "в ближайшие годы".
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