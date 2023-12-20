Сі попередив Байдена під час саміту, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з Китаєм – NBC News

У листопаді, під час зустріч у Сан-Франциско, очільник КНР заявив президенту США про наміри "возз'єднати" Тайвань з Китаєм, пише NBC News

Джо Байден і Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Президент КНР Сі Цзіньпін заявив американському президенту Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений". Про це повідомило видання NBC News із посиланням на слова трьох чинних та колишніх американських чиновників.

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За даними співрозмовників видання, китайський лідер сказав Байдену, що КНР "надає перевагу мирному, а не силовому приєднанню Тайваню".

Також, за їхніми словами, Сі Цзіньпін послався на публічні прогнози американських воєначальників, які заявили, що китайський президент планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 році, сказавши Байдену, що вони помиляються, оскільки він нібито не встановив часових рамок.

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Співрозмовники зазначили, що китайські чиновники попросили Байдена зробити публічну заяву після зустрічі про те, що США підтримують мету КНР щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. За їхніми даними, Білий дім відхилив прохання Китаю.

Співрозмовники видання описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

"Його мова нічим не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди був жорстким щодо Тайваню. Він завжди займав жорстку позицію", – сказав американський чиновник.

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"Брязкання шаблями" Сі Цзіньпіна щодо Тайваню є головним предметом занепокоєння для чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм, додало видання.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки й топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

29 вересня лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

Під час зустрічі у Сан-Франциско Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.

Також на цій зустрічі Сі Цзіньпін сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".

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