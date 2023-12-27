Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" Китая и Тайваня — это "высшее желание китайцев"

Си заявил, что Китай будет "решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом"

Си Цзиньпин (Фото: EPA/NHAC NGUYEN)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что процесс "воссоединения" Китая и Тайваня — это "неизбежная тенденция". Об этом он сказал на симпозиуме центрального комитета компартии КНР, цитирует его пропагандистское агенство Синьхуа.

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По его словам, "полное воссоединение" Тайваня с материком — это "высший национальный интерес, и именно то, чего желает китайский народ".

Он отметил, что нужно продолжать реализацию стратегии "одного Китая", а также способствовать мирному развитию областей берегов Тайваньского пролива.

"Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", — сказал Си.

СПРАВКА Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения". Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения". Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван I на встрече с госсекретарем США Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

29 сентября лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

В ходе встречи в Сан-Франциско президент США Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си. Также на этой встрече Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань "в ближайшие годы".

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