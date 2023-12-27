Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю та Тайваню — це "вище бажання китайців"
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що процес "возз'єднання" Китаю та Тайваню – це "неминуча тенденція". Про це він сказав на симпозіумі центрального комітету компартії КНР, цитує його пропагандистська агенція Сіньхуа.
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За його словами, "повне возз'єднання Тайваню з материком – це "вищий національний інтерес і саме те, чого бажає китайський народ".
Він зазначив, що потрібно продовжувати реалізацію стратегії "одного Китаю", а також сприяти мирному розвитку областей берегів Тайванської протоки.
"Ми будемо рішуче протистояти будь-кому, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом", – сказав Сі.
ДОВІДКАКитайська Республіка (Тайвань) – визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання". Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.
- 19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван I на зустрічі з держсекретарем США Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.
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- Під час зустрічі у Сан-Франциско президент США Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів з Китаєм на переговорах із Сі. Також на цій зустрічі Сі Цзіньпін сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".
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