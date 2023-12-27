Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю та Тайваню — це "вище бажання китайців"

Сі заявив, що Китай "рішуче протистоятиме кожному, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом"

Сі Цзіньпін (Фото: EPA/NHAC NGUYEN)

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що процес "возз'єднання" Китаю та Тайваню – це "неминуча тенденція". Про це він сказав на симпозіумі центрального комітету компартії КНР, цитує його пропагандистська агенція Сіньхуа.

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За його словами, "повне возз'єднання Тайваню з материком – це "вищий національний інтерес і саме те, чого бажає китайський народ".

Він зазначив, що потрібно продовжувати реалізацію стратегії "одного Китаю", а також сприяти мирному розвитку областей берегів Тайванської протоки.

"Ми будемо рішуче протистояти будь-кому, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом", – сказав Сі.

ДОВІДКА Китайська Республіка (Тайвань) – визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання". Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР. Китайська Республіка (Тайвань) – визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання". Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван I на зустрічі з держсекретарем США Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки й топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

29 вересня лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

Під час зустрічі у Сан-Франциско президент США Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів з Китаєм на переговорах із Сі. Також на цій зустрічі Сі Цзіньпін сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".

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