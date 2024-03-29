Умеров обсудил с Остином нужды Сил обороны и ситуацию с Конгрессом

Речь шла о дополнительной артиллерии, противовоздушной обороне и другой помощи от США

Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Радио Свобода)

Министр обороны Рустем Умеров обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и нужды украинской армии в оружии. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Главы Минобороны обсудили потребности Украины в дополнительной артиллерии, противовоздушной обороне и других возможностях, отметили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем Умеров и Остин отметили важность скорейшего принятия Конгрессом США законопроекта с помощью Украины.

Это обеспечило бы возможность продолжения противостояния Украины российской агрессии, добавили в Пентагоне.

Ранее спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер заявил, что ведомство и далее прилагает усилия, чтобы добиться одобрения Конгрессом законопроекта, который содержит помощь Украине.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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