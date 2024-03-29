Зеленский – США: Если не будет помощи, мы будем отступать шаг за шагом

Президент заявил, что в день ВСУ нужно 8000 артснарядов, а у них есть только 2000

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что Украине "придется отступать шаг за шагом", если США не разблокируют военную помощь.

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"Если нет поддержки США — значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни преград для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами", – сказал он.

По его словам, для обороны линии фронта украинским военным нужно 8000 артиллерийских снарядов в день.

Однако, отметил глава государства, у ВСУ всего 2000 снарядов. Поэтому им придется "вернуться назад, сделав линию фронта короче". В противном случае россияне могут прорваться в большие города.

Зеленский отметил, что Силы обороны "стараются не отступать".

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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