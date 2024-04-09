У Білому домі звинуватили Конгрес в тому, що Україна втрачає позиції на полі бою

Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала Конгрес США внести на розгляд законопроєкт про надання допомоги Україні. Про це вона повідомила під час брифінгу.

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"Ми бачили, як за останні кілька тижнів, кілька місяців Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу. Ми повинні продовжувати нашу підтримку, як ми підтримували українців вже понад два роки, адже вони борються за свою свободу і демократію", – заявила Жан-П'єр.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що якби спікер Палати представників Майк Джонсон вніс на розгляд законопроєкт щодо допомоги Україні, то цей документ отримав би "переважну підтримку".

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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