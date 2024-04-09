У Білому домі звинуватили Конгрес в тому, що Україна втрачає позиції на полі бою
Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала Конгрес США внести на розгляд законопроєкт про надання допомоги Україні. Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Ми бачили, як за останні кілька тижнів, кілька місяців Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу. Ми повинні продовжувати нашу підтримку, як ми підтримували українців вже понад два роки, адже вони борються за свою свободу і демократію", – заявила Жан-П'єр.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що якби спікер Палати представників Майк Джонсон вніс на розгляд законопроєкт щодо допомоги Україні, то цей документ отримав би "переважну підтримку".

  • З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.
  • 22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".
  • 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
  • 1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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