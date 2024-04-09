В Белом доме обвинили Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Конгресс США внести на рассмотрение законопроект о предоставлении помощи Украине. Об этом она сообщила на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы видели, как за последние несколько недель, несколько месяцев Украина теряет позиции на поле боя. И это из-за бездействия Конгресса. Мы должны продолжать нашу поддержку, как мы поддерживали украинцев уже более двух лет, ведь они борются за свою свободу и демократию", – заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что если бы спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект о помощи Украине, то этот документ получил бы "преимущественную поддержку".

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения".

Читайте также: Столтенберг: Промедление США с помощью Украины имеет последствия на поле боя