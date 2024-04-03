Столтенберг: Промедление США с помощью Украины имеет последствия на поле боя

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Задержка со стороны Соединенных Штатов в вопросе помощи Украине оказывает прямое влияние на ситуацию на поле боя. Об этом сообщил на брифинге перед началом встречи министров иностранных дел стран Альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, промедление с принятием решения о предоставлении помощи "имеет последствия на поле боя", ведь Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов.

"Тот факт, что в Конгрессе США нет договоренностей о предоставлении этой поддержки, имеет последствия. Это одна из причин, почему украинцы должны экономить артиллерийские снаряды, почему им трудно противостоять российским силам, которые их преобладают", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что за последние недели провел ряд встреч с сенаторами и членами Палаты представителей, заверивших его, что в Конгрессе США большинство выступает за поддержку Украины.

"Поэтому вопрос теперь состоит в том, чтобы превратить это большинство в голосование и твердое решение. И надеюсь, что это произойдет как можно скорее", — подчеркнул Столтенберг.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения".

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