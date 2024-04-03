Военная помощь Украине. Кирби: Администрация США ищет способы экстренной поддержки

Джон Кирби (Фото: EPA)

Администрация США будет активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

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Кирби подчеркнул, что США "уже приняли определенные неотложные меры".

"Вы видели, как Пентагон смог выделить $300 млн, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", – подчеркнул представитель Белого дома.

Также советник Белого дома отметил, что правительство США до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".

Комментируя вопрос о том, существует ли "дедлайн", когда правительство начнет больше действовать для поддержки Украины, Кирби заявил, что этот срок уже прошел давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

Он отметил, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей, украинские командиры на местах вынуждены принимать сложные решения о том, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.

13 марта США предоставили Украине экстренный пакет военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн., туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения".

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