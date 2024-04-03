Військова допомога Україні. Кірбі: Адміністрація США шукає способи екстреної підтримки

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягненням у Палаті представників рішення про подальшу допомогу. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

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Кірбі наголосив, що США "вже вжили певних невідкладних заходів".

"Ви бачили, як Пентагон зміг виділити $300 млн, щоб підтримати українські сили у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжуватимемо активно шукати й розглядати можливості для подальших дій", – підкреслив представник Білого дому.

Також радник Білого дому зауважив, що уряд США досі залишається обмеженим у цій ситуації, адже їм "необхідний закон про додаткове фінансування".

Коментуючи питання про те, чи існує "дедлайн", коли уряд почне більше діяти для підтримки України, Кірбі заявив, що цей термін вже минув давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

Він відзначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників, українські командири на місцях змушені ухвалювати складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та водночас захищати позиції.

13 березня США надали Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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