Столтенберг: Зволікання США із допомогою Україні має наслідки на полі бою

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Затримка з боку Сполучених Штатів у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою. Про це повідомив на брифінгу перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, зволікання з ухваленням рішення щодо надання допомоги "має наслідки на полі бою", адже Україна змушена обмежувати використання боєприпасів.

"Той факт, що в Конгресі США немає домовленостей про надання цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці мають економити артилерійські снаряди, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що за останні тижні провів низку зустрічей з сенаторами та членами Палати представників, які його завірили, що в Конгресі США більшість виступає за підтримку України.

"Тому питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість на голосування та тверде рішення. І сподіваюся, що це відбудеться якомога швидше", – наголосив Столтенберг.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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