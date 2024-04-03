Столтенберг: Зволікання США із допомогою Україні має наслідки на полі бою
Затримка з боку Сполучених Штатів у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою. Про це повідомив на брифінгу перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, зволікання з ухваленням рішення щодо надання допомоги "має наслідки на полі бою", адже Україна змушена обмежувати використання боєприпасів.
"Той факт, що в Конгресі США немає домовленостей про надання цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці мають економити артилерійські снаряди, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають", – заявив Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що за останні тижні провів низку зустрічей з сенаторами та членами Палати представників, які його завірили, що в Конгресі США більшість виступає за підтримку України.
"Тому питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість на голосування та тверде рішення. І сподіваюся, що це відбудеться якомога швидше", – наголосив Столтенберг.
- З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.
- 22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
- 1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".
Читайте також: Військова допомога Україні. Кірбі: Адміністрація США шукає способи екстреної підтримки