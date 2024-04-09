Сенатор о проблемах в Конгрессе: Не все согласны с уровнем расходов на помощь Украине
Законопроект с помощью Украине должен быть проголосован Конгрессом США в течение нескольких следующих недель; на Капитолийском холме остаются американские законодатели, которые не согласны с уровнем расходов на Украину. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст.
По ее словам, в Сенате и Палате представителей большинство поддерживает Украину и оказание ей скорейшей помощи. В то же время остаются те, кто не согласен с уровнем расходов на Украину.
"Есть несколько фракций, которые не соглашаются с уровнем расходов на Украину, но, опять же, в основном большинство наших членов считают, что нужно поддерживать не только ради Украины, но и ради нашей собственной национальной безопасности", – сказала Эрнст.
В настоящее время Палата представителей рассматривает законопроект, в который должна внести несколько правок, пояснила она.
"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – сказала она.
Кроме того, рассказала сенатор, большинство конгрессменов понимают, "как тяжело Украине сегодня".
"Мы знаем, что для Украины очень важно иметь необходимые боеприпасы, чтобы быть уверенной в способности дать отпор российским захватчикам. Все это очень критично, и я очень надеюсь, что выделим помощь в ближайшее время", – отметила Эрнст.
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