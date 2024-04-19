Трамп неожиданно выступил за необходимость усилить поддержку Украины и упрекнул Европу
45-й президент США Дональд Трамп, ранее не отличавшийся призывами к военной помощи Украине и делавший немало неоднозначных заявлений о российско-украинской войне, теперь назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву. Об этом он написал 17 апреля в своей соцсети Truth Social, сообщает британское агентство Reuters.
В своем сообщении Трамп утверждает, что европейские союзники якобы тратят недостаточно средств на поддержку Украины.
"Почему Европа не может сравниться или соответствовать деньгам, вложенным Соединенными Штатами, чтобы помочь стране, отчаянно нуждающейся в помощи?" – отметил политик.
Он заявил, что для США "важно выживание Украины", и упрекнул партнеров – мол, Европа должна быть более заинтересована в этом.
"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайтесь, Европа!" – говорится в его сообщении.
Накануне, 17 апреля, Трамп встретился в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, где обе стороны обсудили предложение польского главы о том, чтобы члены НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО, допустив, что Путин победит в войне.
- В октябре он сказал, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
- 26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".
- 11 марта стало известно, что после встречи с венгерским премьером Орбаном Трамп заявил, что в случае победы "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения, и "тогда война закончится".
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