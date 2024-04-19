Трамп неожиданно выступил за необходимость усилить поддержку Украины и упрекнул Европу

Кандидат в президенты США заявил, что Европа должна помогать Украине в выживании больше, чем Америка

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

45-й президент США Дональд Трамп, ранее не отличавшийся призывами к военной помощи Украине и делавший немало неоднозначных заявлений о российско-украинской войне, теперь назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву. Об этом он написал 17 апреля в своей соцсети Truth Social, сообщает британское агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В своем сообщении Трамп утверждает, что европейские союзники якобы тратят недостаточно средств на поддержку Украины.

"Почему Европа не может сравниться или соответствовать деньгам, вложенным Соединенными Штатами, чтобы помочь стране, отчаянно нуждающейся в помощи?" – отметил политик.

Он заявил, что для США "важно выживание Украины", и упрекнул партнеров – мол, Европа должна быть более заинтересована в этом.

"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайтесь, Европа!" – говорится в его сообщении.

Накануне, 17 апреля, Трамп встретился в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, где обе стороны обсудили предложение польского главы о том, чтобы члены НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО, допустив, что Путин победит в войне.

В октябре он сказал, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".

11 марта стало известно, что после встречи с венгерским премьером Орбаном Трамп заявил, что в случае победы "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения, и "тогда война закончится".

Читайте также: Трамп о помощи Украине: Думаем над ссудой, но Европа должна активизироваться