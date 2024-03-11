Орбан после встречи с Трампопом: Не даст ни копейки на войну, и тогда она закончится

8 марта Орбан отправился во Флориду, чтобы встретиться со своим "хорошим другом" Трампом.

Дональд Трамп и Виктор Орбан, 2019 год (Фото: EPA)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что тот в случае победы "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения. Об этом он рассказал в эфире главной новостной программы венгерского общественного вещателя M1- Híradó.

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Орбан считает, что если "Америка не даст денег, европейцы не смогут финансировать войну – тогда война закончится".

Он подчеркнул, что хотя Трамп еще не является президентом США, его партия в американском законодательном органе мешает демократам "вливать деньги в войну".

"Он не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев", – сказал венгерский премьер.

В пятницу, 8 марта, Орбан отправился во Флориду, чтобы встретиться со своим "хорошим другом" Трампом. Орбан неоднократно выражал надежду на возвращение республиканца к власти в США.

Трамп во время встречи похвалил Орбана как "фантастического лидера", а Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрии "нужен мир", и "его имя" – Трамп. В тот же день президент США Джо Байден подверг критике Трампа за встречу с Орбаном, заявив, что представитель Будапешта "ищет диктатуры".

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

Также премьер-министр Венгрии считает, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп, то войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "нормально в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

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