Орбан після зустрічі з Трампом: Не дасть ані копійки на війну, і тоді вона закінчиться

8 березня Орбан вирушив до Флориди, щоб зустрітися зі своїм "хорошим другом" Трампом

Дональд Трамп та Віктор Орбан, 2019 рік (Фото: EPA)

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги "не дасть ані копійки" на захист України від російського вторгнення й "тоді війна закінчиться". Про це він розповів в ефірі головної новинної програми угорського суспільного мовника M1 – Híradó.

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Орбан вважає, що якщо "Америка не дасть грошей, європейці не зможуть фінансувати війну – тоді війна закінчиться".

Він підкреслив, що хоча Трамп ще не є президентом США, його партія в американському законодавчому органі заважає демократам "вливати гроші у війну".

"Він не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців", – сказав угорський прем'єр.

У п'ятницю, 8 березня, Орбан вирушив до Флориди, щоб зустрітися зі своїм "хорошим другом" Трампом. Орбан неодноразово висловлював надію на повернення республіканця до влади у США.

Трамп під час зустрічі похвалив Орбана як "фантастичного лідера", а Орбан, своєю чергою, заявив, що Угорщині "потрібен мир" і "його ім'я" – Трамп. Того самого дня президент США Джо Байден розкритикував Трампа за зустріч з Орбаном, заявивши, що представник Будапешта "шукає диктатури".

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Також прем'єр-міністр Угорщини вважає, що якби у 2022 році президентом США був Трамп, то війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

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