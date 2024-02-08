ЄС готується до можливого переобрання Трампа: оцінюють наслідки та протидію – Bloomberg
Європейський Союз працює над офіційною оцінкою майбутнього листопадового голосування, зокрема, як виглядатиме можливе переобрання президентство Дональда Трампа та планує, як реагувати на будь-які каральні торговельні заходи, які можуть вдарити по блоку в разі його перемоги на виборах у США. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова високопосадовця, який знайомий з підготовкою.
Він зазначив, що Європейська комісія вже в підготовці приділяє особливу увагу сценарію, в якому Трамп стає переможцем.
За словами співрозмовника видання, стиль 45-того американського президента стає дедалі агресивнішим, і серед країн-членів блоку загальновизнано, що ще один термін Трампа означатиме примусові дії, такі як тарифи, спрямовані проти ЄС. Він наголосив, що країни ЄС зобов'язані підготуватися до того, що буде.
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Видання дізналося, що команда Трампа планує потенційну низку дій проти ЄС, які можуть включати широкий мінімальний тариф у розмірі 10%, а також можливі контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги, які неявно спрямовані проти американських технологічних лідерів.
Як нагадало Bloomberg, за президентства Дональда Трампа США запровадили тарифи на сталь і алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки. Євросоюз відповів власними контрзаходами, а у 2021 році досяг порозуміння в цьому питанні з адміністрацією чинного президента Джо Байдена.
Європейські посадовці хвилюються, що США можуть припинити допомогу Україні й навіть спробувати вийти з НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах. У січні Трамп уже заявляв, що його ставлення до Північноатлантичного альянсу залежить від ставлення НАТО до Сполучених Штатів.
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- Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО й України.
- Орім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів і їх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.
- 21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.
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