ЕС готовится к возможному переизбранию Трампа: оценивают последствия – Bloomberg
Европейский Союз работает над официальной оценкой предстоящего ноябрьского голосования, в частности, как будет выглядеть возможное переизбрание президентства Дональда Трампа и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые могут ударить по блоку в случае его победы на выборах в США. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника, который знаком с подготовкой.
Он отметил, что Европейская комиссия уже в подготовке уделяет особое внимание сценарию, в котором Трамп становится победителем.
По словам собеседника издания, стиль 45-того американского президента становится все более агрессивным, и среди стран-членов блока общепризнанно, что еще один срок Трампа будет означать принудительные действия, такие как тарифы, направленные против ЕС. Он подчеркнул, что страны ЕС обязаны подготовиться к тому, что будет.
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Издание узнало, что команда Трампа планирует потенциальный ряд действий против ЕС, которые могут включать широкий минимальный тариф в размере 10%, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, которые неявно направлены против американских технологических лидеров.
Как напомнило Bloomberg, при президентстве Дональда Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз ответил собственными контрмерами, а в 2021 году достиг взаимопонимания в этом вопросе с администрацией действующего президента Джо Байдена.
Европейские чиновники переживают, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах. В январе Трамп уже заявлял, что его отношение к Североатлантическому альянсу зависит от отношения НАТО к Соединенным Штатам.
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- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- 21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.
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