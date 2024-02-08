ЕС готовится к возможному переизбранию Трампа: оценивают последствия – Bloomberg

Доналд Трамп (Фото: EPA)

Европейский Союз работает над официальной оценкой предстоящего ноябрьского голосования, в частности, как будет выглядеть возможное переизбрание президентства Дональда Трампа и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые могут ударить по блоку в случае его победы на выборах в США. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника, который знаком с подготовкой.

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Он отметил, что Европейская комиссия уже в подготовке уделяет особое внимание сценарию, в котором Трамп становится победителем.

По словам собеседника издания, стиль 45-того американского президента становится все более агрессивным, и среди стран-членов блока общепризнанно, что еще один срок Трампа будет означать принудительные действия, такие как тарифы, направленные против ЕС. Он подчеркнул, что страны ЕС обязаны подготовиться к тому, что будет.

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Издание узнало, что команда Трампа планирует потенциальный ряд действий против ЕС, которые могут включать широкий минимальный тариф в размере 10%, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, которые неявно направлены против американских технологических лидеров.

Как напомнило Bloomberg, при президентстве Дональда Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз ответил собственными контрмерами, а в 2021 году достиг взаимопонимания в этом вопросе с администрацией действующего президента Джо Байдена.

Европейские чиновники переживают, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах. В январе Трамп уже заявлял, что его отношение к Североатлантическому альянсу зависит от отношения НАТО к Соединенным Штатам.

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Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

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