Дуда встретился с Трампом в Нью-Йорке. Politico пишет: говорили, в частности, об Украине

Лидеры также обсудили предложение Дуды для стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Анджей Дуда и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Польши Анджей Дуда встретился с 45 президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Politico со ссылкой на штаб кампании бывшего американского президента пишет, что лидеры обсудили расходы стран НАТО по обороне и войну в Украине.

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По данным, предоставленным журналистам представителями кампании Трампа, встреча длилась около двух часов. За это время экс-президент США обсудил с Дудой российско-украинскую войну и войну на Ближнем Востоке.

Более подробной информации в штабе не предоставили.

Кроме того, лидеры обсудили предложение Дуды для стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

9 апреля 2024 года глава МИД Британии Кэмерон встречался с Трампом во время поездки в Вашингтон. Впрочем, западные медиа тогда написали, что встреча не была удачной, поскольку Кэмерону якобы не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине.

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