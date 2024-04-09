Кэмерон летит в США. Планирует встретиться с Блинкеном и Трампом в его резиденции
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США встретится с 45-м американским президентом Дональдом Трампом. В дипломатическом ведомстве назвали это "стандартной практикой" взаимодействия с оппозиционным кандидатом, передает BBC United Kingdom.
Ожидается, что глава британского МИД встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также выступит перед законодателями в Конгрессе с просьбой принять пакет помощи Украине.
Перед этим, как выяснили журналисты, Кэмерон встретится с Трампом в его резиденции во Флориде.
Представитель Министерства иностранных дел Британии назвал это "стандартной практикой" взаимодействия с оппозиционным кандидатом в президенты США.
В то же время остается неизвестным, что именно они планируют обсуждать.
"Во время визита Кэмерон подчеркнул важность усиления экономического давления на РФ и предоставления Украине военной и гуманитарной поддержки, необходимой для удержания линии фронта в этом году и перехода в наступление в 2025 году", – говорится в сообщении МИД Британии.
- После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января 2024 года Трамп упомянул об Украине. Он еще раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
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