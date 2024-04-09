Кемерон летить до США. Планує зустрітися з Блінкеном та Трампом у його резиденції

У МЗС Британії назвали це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом

Девід Кемерон (Фото: ЕРА/MATT TURNER)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до США зустрінеться з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. У дипломатичному відомстві назвали це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом, передає BBC United Kingdom.

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Очікується, що очільник британського МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також виступить перед законодавцями в Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні.

Перед цим, як з'ясували журналісти, Кемерон зустрінеться з Трампом у його резиденції у Флориді.

Речник Міністерства закордонних справ Британії назвав це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом у президенти США.

Водночас залишається невідомим, що саме вони планують обговорювати.

"Під час візиту Кемерон наголосить на важливості посилення економічного тиску на РФ та надання Україні військової та гуманітарної підтримки, необхідної для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", – йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня 2024 року Трамп згадав про Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" в разі його повернення до Білого дому.

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